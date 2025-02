Letztes Triell vor der Bürgerschaftswahl

Hamburg (dpa/lno) –

Drei Tage vor der Bürgerschaftswahl treffen sich die Spitzenkandidaten von SPD, Grünen und CDU zu einem weiteren Triell. Bei der Diskussionsrunde unter dem Motto «Hamburg hat die Wahl» debattieren Peter Tschentscher (SPD), Katharina Fegebank (Grüne) und Dennis Thering (CDU) am Donnerstag (19.30 Uhr) im NDR.

Hamburg wählt am Sonntag eine neue Bürgerschaft. Die Diskussionsrunde im NDR ist das vierte und letzte Triell der drei Kandidaten, die nach der Wahl Hamburg führen wollen. Die Fernsehdebatte läuft im Programmplatz des «Hamburg Journals» und ist auch in der «ARD Mediathek» zu sehen. Eine Diskussionsrunde mit den Spitzenkandidaten von Linke, AfD, BSW und FDP strahlte der NDR bereits am Mittwoch aus.

Die Fragen stellen Julia Niharika Sen und Susanne Stichler. Die für anderthalb Stunden angesetzte Sendung wird am selben Tag voraufgezeichnet. Bürgermeister Tschentscher ist zeitgleich für einen Wahlkampftermin der SPD mit der ehemaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer angekündigt.