Letztes Ferienwochenende: ADAC rechnet mit vollen Autobahnen

Stau auf einer Autobahn. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Am letzten Ferienwochenende in Niedersachsen müssen sich die Autofahrer noch einmal auf volle Straßen einstellen. Zu den niedersächsischen Urlaubsrückkehrern kommen nach Einschätzung des ADAC noch viele Reisende aus anderen Bundesländern. «Es sind sicher auch einige Süddeutsche auf dem Weg an die Küsten», sagte eine ADAC-Sprecherin.

Der Automobilclub rät daher dringend dazu, die Strecke vor Antritt der Fahrt zu checken. Wie so oft könne es hilfreich sein, deutlich früher oder später loszufahren. Im Blick haben sollten die Reisenden neben der oft sehr vollen A7 auch die A1 und die A31 wegen der zahlreichen Baustellen.