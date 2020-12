Letzter Verkaufstag für den Einzelhandel

Ein Mann ist in der Fußgängerzone mit seinen Einkäufen unterwegs. Foto: Sven Hoppe/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Viele Geschäfte in Niedersachsen und Bremen dürfen heute zum letzten Mal in diesem Jahr öffnen. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, gilt von Mittwoch an ein bundesweiter Lockdown. Das öffentliche und private Leben wird bis zum 10. Januar drastisch heruntergefahren. Dazu zählt, dass der Einzelhandel – mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf – schließen muss. Der Handelsverband Niedersachsen-Bremen erwartet, dass bis Dienstagabend viele Menschen in die Innenstädte kommen, um noch Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Um den Kundenstrom zu entzerren, haben manche Geschäfte ihre Öffnungszeiten erweitert, wie Hauptgeschäftsführer Mark Alexander Krack sagte.