Hamburgs Schülerinnen und Schüler in die Maiferien gestartet

Stühle stehen in einem Klassenraum in einer Schule auf den Tischen. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Für die Hamburger Schüler haben nach Unterrichtsende am Freitag die Maiferien begonnen. Inklusive der Pfingstfeiertage liegen nun neun freie Tage vor ihnen. Im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern in anderen Bundesländern, wo die Ferien oft zwei Wochen dauern, ist das relativ wenig. Allerdings hatten Hamburgs Kinder und Jugendliche im März zwei Wochen Osterferien, die wiederum in anderen Bundesländern kürzer ausgefallen sind. In diesem Schuljahr besuchen rund 265 500 Kinder und Jugendliche eine der rund 470 staatlichen und privaten Schulen der Hansestadt – nach Angaben der Schulbehörde so viele wie noch nie.

Die Fahrt an die Urlaubsorte gestaltete sich am Freitagnachmittag staureich. So stockte der Verkehr auf der Autobahn A7 vor dem Elbtunnel in Richtung Süden auf acht Kilometer, in Richtung Norden auf sieben Kilometer, hieß es beim NDR-Verkehrsmeldungsportal. Auf der Autobahn A1 Bremen Richtung Lübeck ging es zwischen dem Maschener Kreuz und dem Dreieck Hamburg-Südost auf einer Länge von zehn Kilometern nur zäh voran. In der Gegenrichtung bot sich zwischen Hamburg-Billstedt und Harburg auf acht Kilometern Länge das gleiche Bild.