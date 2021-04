Letzter Flug aus Flüchtlingslagern in Hannover erwartet

Hannover (dpa) – Gut ein Jahr nach Beginn der Aufnahmeaktion von schutzbedürftigen Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern landet heute zum vorerst letzten Mal ein Flugzeug mit Migranten in Deutschland. Der Flieger kommt am Vormittag (11.10 Uhr) am Flughafen Hannover an. Vor rund einem Jahr, am 18. April 2020, waren im Rahmen der Aktion erstmals 47 Kinder und Jugendliche angekommen, die aus den heillos überfüllten griechischen Flüchtlingslagern auf den Ägäis-Inseln Samos, Chios und Lesbos gelebt hatten. Insgesamt wurden nach Angaben von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) fast 3000 Menschen aus erbärmlichen Zuständen aus den Lagern auf den griechischen Inseln geholt.

