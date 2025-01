Letzter Fall für Stubbe – TV-Krimireihe endet nach 30 Jahren

Dresden/Hamburg (dpa) –

Nach mehr als drei Jahrzehnten endet die berufliche und private Geschichte des in Ost und West beliebten TV-Kommissars Wilfried Stubbe und seiner Familie. Mit dem vierten Special, der insgesamt 54. Folge der Familienkrimi-Reihe, verabschieden sich die Schauspieler Wolfgang und Stephanie Stumph zugleich als Bildschirm-Vater-Tochter-Gespann. Das ZDF strahlt das Finale «Familie in Gefahr» am 22. Februar um 20.15 Uhr aus.

Im letzten Film der Reihe wird Helge (Wanja Mues), der Vater von Stubbe-Enkelin Caro, unter Mordverdacht verhaftet. Stubbes Lebensgefährtin Marlene (Heike Trinker) soll Beweise vernichtet haben. Der pensionierte, privat weiterhin aktive Ermittler und seine Tochter Christiane, inzwischen investigative Journalistin, sind doppelt herausgefordert.

Der 54. Film beschließt Familienkrimi-Serie

Die Krimiserie «Stubbe – Von Fall zu Fall» erreichte zwischen 1995 und 2014 Einschaltquoten auf «Tatort»-Niveau. Mit dem Umzug der kleinen Filmfamilie von Dresden nach Hamburg sollte die Entwicklung zwischen «Hüben und drüben» widergespiegelt werden, sagt Hauptdarsteller Wolfgang Stumph. Der letzte Akt bedeutet für ihn auch Abschied von engagierten Mitstreitern und «einer konstant warmherzigen familiären Atmosphäre».

Millionen Zuschauer sahen regelmäßig zu, wie der in den 1990er Jahren von Dresden nach Hamburg gezogene Kommissar Stubbe sich für Recht und Gerechtigkeit einsetzt, mit sächsischem Humor. Nach der 50. Folge war eigentlich Schluss, aber wegen der Neugier der Zuschauer, wie es weitergeht bei Stubbes, gab es 2018, 2021 und 2022 jeweils einen «Nachschlag».

Stephanie Stumph konnte sich ausprobieren bei Stubbe

«Ich werde die Stubbes vermissen», sagt Stumph-Tochter Stephanie, die als «Chrissy» Stubbe quasi vor der Kamera aufwuchs. Sie konnte sich ausprobieren «in meinem Talent». Aus der bei der ersten Klappe neun Jahre alten Jungdarstellerin ist eine erfolgreiche Schauspielerin geworden, eine TV-Kommissarin in der Krimireihe «Der Alte» und eine gefragte Moderatorin.

An die Folge aus dem Jahr 1998 mit der Band «Echt» als Gast erinnert sie sich besonders. «Sie haben eine kleine Sequenz gespielt und das war damals super für mich», sagt die 40-Jährige, die zu der Zeit Fan der Teenagerband war. Die Arbeit an der Seite ihres Vaters schätzt sie als «ein großes Privileg», auch weil sie so ihre wirkliche Familie am Set mit dabeihatte.