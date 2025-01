Letzter Borowski-«Tatort» kommt Mitte März

Kiel (dpa) –

Der letzte Kieler «Tatort» mit Axel Milberg (68) als Kommissar Borowski läuft am 16. März (20.15 Uhr) im Ersten. Nach mehr als 20 Jahren endet damit die Ära des gebürtigen Kielers in der Rolle des kauzigen Kommissars von der Waterkant. Die Folge hat den Titel «Borowski und das Haupt der Medusa», wie der NDR berichtet.

Die Dreharbeiten dafür fanden bereits Anfang 2024 statt. Der Kieler Ermittler steht darin nach früheren NDR-Angaben kurz vor seiner Pensionierung. Wenige Tage vor dem Ruhestand will Borowski auf dem Bürgeramt seinen Pass verlängern lassen, weil er an eine Reise denkt. Dort gerät er jedoch in einen ungeheuerlichen Fall und hat es auch mit Sachbearbeiter Robert Frost (August Diehl) zu tun. Zur Aufklärung bleiben ihm nur vier Tage.

Milberg stand von 2003 bis Anfang 2024 regelmäßig im Norden für seine Rolle vor der Kamera. Die erste Folge «Väter» lief Ende November 2003. «Borowski und das Haupt der Medusa» ist sein 43. Fall als Kieler «Tatort»-Kommissar.

Neues Kieler «Tatort»-Duo

Bereits im September stand das neue Kieler «Tatort»-Team für gleich zwei Krimis vor der Kamera. Die Doppelfolge «Unter Freunden / Unter Feinden» wird voraussichtlich 2026 an zwei Sonntagen hintereinander im Ersten gesendet.

Künftig bildet die 43 Jahre alte Schauspielerin Karoline Schuch («Die zweite Welle») als Polizei-Psychologin Elli Krieger ein neues Duo mit Almila Bagriacik (34) alias Hauptkommissarin Mila Sahin.

Die in Mecklenburg-Vorpommern lebende Schuch war 2018 in dem Kieler «Tatort»-Fall «Borowski und das Haus der Geister» schon mal in einer Episodenrolle namens Anna Voigt zu sehen.