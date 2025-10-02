Letzte sonnige Tage vor regnerischem Wochenende

Hamburg/ Kiel/ Schwerin (dpa) –

Im Nordosten Deutschlands bleibt es sonnig – bis am Wochenende Wolken und Regen ins Land ziehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zuerst noch «ein paar freundliche Tage» vorher, bis dann aus dem Westen feuchte Luft einströmt.

Die sonnige Woche im Nordosten geht dank des Einflusses eines Hochdruckgebietes über Nordosteuropa vorerst im gleichen Sinne weiter. Nach Angaben des DWD bleibt es bis Freitagabend sonnig und leicht bewölkt. Die Temperaturen bleiben mild bei bis zu 16 Grad Celsius. Nachts bleibt es kühl – die Temperaturen können unter 10 Grad Celsius fallen, wie der DWD mitteilt.

Das Wetter dreht sich zum Wochenende

Am Wochenende wird es zwar nicht viel kälter, allerdings ziehen Regenwolken und starke Windböen über den Nordosten. Während es in Hamburg und Schleswig-Holstein bereits am Samstagmorgen zu Regenschauern kommen kann, soll es in Mecklenburg-Vorpommern erst im Laufe des Tages nass werden. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich, teilte ein Meteorologe mit. Außerdem sei mit starken Windböen zu rechnen, vor allem an den Küsten, wo es auch mal stürmisch werden kann.