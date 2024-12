Lernwerkstatt der «Botschaft der Wildtiere» sehr gefragt

Hamburg (dpa) –

Seit der Eröffnung der «Botschaft der Wildtiere» in der Hamburger Hafencity im August hat sich ein Angebot des Hauses als besonders begehrt herausgestellt. Die Nachfrage nach der Lernwerkstatt sei von Beginn an unerwartet hoch, sagte eine Sprecherin der Deutschen Wildtier Stiftung. «Sie ist bereits bis in den Sommer nächsten Jahres ausgebucht.»

In der Lernwerkstatt können die Kinder – in der Regel sind es Grundschulklassen – ganz frei forschen und lernen. Sie können ihre Fragen zur Natur stellen und sie sich durch Forschen, Basteln und Experimentieren selbst beantworten. Dabei werden sie von Naturpädagogen unterstützt.

«Die Kinder sprudeln über vor Begeisterung, wenn wir sie am Ende eines Lernwerkstatttages fragen, was sie entdeckt und gelernt haben.» Aufgrund des Erfolges solle das Angebot noch weiter ergänzt und auch Inhalte für Jugendliche entwickelt werden.