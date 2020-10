Lern-Herbstferien an 95 Hamburger Schulen

Ties Rabe (SPD), Hamburger Schulsenator, übt Deutsch mit einer 8-Jährigen in einer Gruppe des Projekts „Hamburger Lernferien“. Foto: Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa/lno) – An 95 Hamburger Schulen können Schülerinnen und Schüler in diesen Herbstferien coronabedingte Lernrückstände aufholen. Das Angebot richte sich vor allem an Jungen und Mädchen mit Lernschwächen und Sprachförderbedarf von der Vorschulklasse bis Klassenstufe 9, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Montag bei einem Besuch in der Grundschule Sterntalerstraße in Billstedt. Insgesamt würden dazu an den 95 teilnehmenden Schulen 516 Lerngruppen angeboten, deren Größe bei rund zehn Schülern liege, die dann täglich für drei Stunden zusammen lernen.

Ein ähnliches Angebot hatte es bereits in den Sommerferien gegeben. «Dieses großartige Engagement unserer Schulen in den Ferien ist keine Selbstverständlichkeit», betonte der Senator. Seine Behörde finanziert die zusätzlichen Angebote in den Ferien in diesem Jahr mit rund einer Million Euro.