Lerch als Welttrainer der Fußballerinnen nominiert

Zürich (dpa/lni) – Trainer Stephan Lerch vom VfL Wolfsburg ist in der engeren Auswahl bei der Wahl zum Welttrainer 2020 eines Frauenteams. Der 36-Jährige steht auf einer Liste mit insgesamt sieben Trainerinnen und Trainern, die der Weltverband FIFA am Mittwoch veröffentlichte. Als beste Spielerin ist unter anderem die frühere Wolfsburgerin Pernille Harder nominiert, die im Sommer zum FC Chelsea wechselte. In Hedvig Lindahl steht zudem auch bei den Torhüterinnen eine ehemalige VfL-Spielerin zur Wahl.

Die drei Finalistinnen oder Finalisten in den jeweiligen Kategorien werden am 11. Dezember von der FIFA bekanntgegeben. Die Vergabe der Auszeichnung findet am 17. Dezember statt.

Regularien zur Wahl auf der FIFA-Homepage