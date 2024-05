Leonhard verurteilt Angriff auf SPD-Europaabgeordneten

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs SPD-Landesvorsitzende Melanie Leonhard hat die gewalttätigen Angriffe auf den sächsischen SPD-Europa-Spitzenkandidaten Matthias Ecke (SPD) und einen Wahlkampfhelfer der Grünen in Dresden scharf verteilt. «Dies ist eine Attacke auf uns alle als Demokratinnen und Demokraten», sagte sie am Samstag in Hamburg. «Wer Gewalt und Einschüchterung als Mittel der politischen Auseinandersetzung einsetzen will, wird nicht erfolgreich sein. Wir werden weiter entschieden und friedlich auch auf den Straßen für unsere demokratischen Werte eintreten.»

Ecke war am Freitagabend in Dresden beim Aufhängen von Wahlplakaten von vier Unbekannten angegriffen worden. Die Täter schlugen auf den 41-Jährigen ein und verletzten ihn schwer. Kurz zuvor war bereits in der Nähe ein 28-jähriger Wahlkampfhelfer der Grünen ebenfalls beim Plakatieren von vier Tätern attackiert und verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt.