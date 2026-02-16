Leonhard mit Wirtschaftsdelegation in Indien

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard ist mit einer großen Wirtschaftsdelegation nach Indien gereist. Ziel sei es, nach dem Abschluss des Freihandelsabkommens mit der EU die Außenwirtschaftsbeziehungen der Hansestadt und die globalen Partnerschaften auszubauen, sagte die SPD-Politikerin.

Schon jetzt werde ein Großteil des Handels zwischen Deutschland und Indien auf dem Seeweg abgewickelt. Gut zwei Drittel des Seegüterverkehrs liefen dabei über den Hamburger Hafen.

Hamburg erhofft sich von Handelsausbau mehr Containerumschlag

«Indien ist für uns ein wichtiger Markt und ein bedeutender Akteur im globalen Handel, mit dem wir unsere Verbindungen weiter stärken wollen», sagte Leonhard. Schon jetzt verbänden zwölf Liniendienste den Hamburger Hafen mit Indien. Auch wegen des Freihandelsabkommens sehe man eine positive Entwicklung des Umschlags.

Leonhard wird von etwa 50 Vertretern aus Logistik und Hafenwirtschaft, der Handelskammer sowie Technologie- und Handelsunternehmen, Investoren und Hochschulen begleitet. Neben Gesprächen mit der Regierung in der Hauptstadt Neu-Delhi sind während der fünftägigen Reise unter anderem auch Besuche in der Hafenstadt Mumbai und der Hightech-Hochburg Bengaluru geplant.