Leonhard: Corona-Infektionen in Schulen Einzelfälle

Hamburg (dpa/lno) – Beim Infektionsgeschehen an den Hamburger Schulen handelt es sich an Angaben von Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) um Einzelfälle. Zwar bestätigte sie, dass an der Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude – an der inzwischen 15 Klassen in Quarantäne sind – die ursprüngliche Infektion von einem Mitglied des Lehrkörpers ausgegangen sei. Die Frage sei nun aber erst einmal: «Gehen die zusätzlichen positiven Fälle, die wir gefunden haben, auf diesen Fall zurück oder sind die zufällige Eintragungen auch von außen.»

Für Klarheit sollen sogenannte Sequenztests sorgen. «Und das passiert gegenwärtig. Bei der großen Zahl an Schülern könne es natürlich immer auch zu einem Übertragungsgeschehen innerhalb einer Schule kommen – ebenso in den Kindertagesstätten, sagte Leonhard. «Das kann man nicht zu 100 Prozent ausschließen». Bei den Kitas sei dies aber «ganz definitiv» nicht so. «Und auch bei den Schulen sind es – gemessen an der Zahl der Schülerinnen und Schüler und an der Zahl des Lehrpersonals – alles zählbare Einzelfälle.»

Laut Schulbehörde gibt es derzeit 30 Infektionen an 25 Schulen. Davon betroffen seien 28 Schülerinnen und Schüler und zwei Schulbeschäftigte. 23 von rund 9500 Klassen befinden sich in Quarantäne. Die Heinrich-Hertz-Schule ist mit sieben Infizierten am stärksten betroffen.