Leonhard begrüßt Scholz‘ Nominierung zum Kanzlerkandidaten

Berlin/Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs SPD-Vorsitzende Melanie Leonhard hat die Entscheidung der SPD-Bundesspitze zur Nominierung von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten begrüßt. «Gute Entscheidung», twitterte Scholz‘ Nachfolgerin an der Hamburger SPD-Spitze am Montag. Mit der Nominierung hätten Präsidium und Vorstand die entscheidenden Weichen für einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf 2021 gestellt. «Olaf Scholz hat die nötige Kompetenz und Erfahrung», betonte die Sozialsenatorin.

«Olaf hat den Kanzler-Wumms», hatten die Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zuvor getwittert. Scholz selbst erklärte, er freue sich auf einen «tollen, fairen und erfolgreichen Wahlkampf in einem starken Team». Präsidium und Vorstand hätten ihn einstimmig nominiert. Scholz ist bei der Bevölkerung Umfragen zufolge der beliebteste SPD-Politiker und hatte sich in der Corona-Krise mit beherztem Handeln und dem Schnüren milliardenschwerer Hilfspakete profiliert. In der SPD selbst ist er allerdings umstritten – vor allem beim linken Flügel.