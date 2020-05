Lentföhrden: Altenheimbewohner positiv auf Covid-19 getestet

Lentföhrden (dpa/lno) – In einem Alten- und Pflegeheim in Lentföhrden im Kreis Segeberg ist ein 64-jähriger Bewohner positiv auf Covid-19 getestet worden. Wo er sich infiziert haben könnte, sei bisher offen, teilte der Kreis Segeberg am Freitag mit. Wegen des Falls würden nun die 77 Bewohner und die 65 Beschäftigten getestet. Der 64-Jährige habe Symptome wie Husten und Fieber gezeigt und sei daraufhin von der Einrichtung unter Quarantäne gestellt worden. Sein Wohnbereich, in dem insgesamt neun Personen leben, wurde den Angaben zufolge von der übrigen Einrichtung isoliert. Neuaufnahmen seien untersagt, Externe wie Handwerker dürften die Einrichtung nur im Notfall betreten.