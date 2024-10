Lenny Kravitz kommt im März nach Deutschland

Die für nächstes Jahr angekündigte Europa-Tour von Rock-Superstar Lenny Kravitz sorgt schon jetzt für Begeisterung bei seinen Fans in den Sozialen Medien. Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Berlin (dpa) –

Die für nächstes Jahr angekündigte Europa-Tour von Rock-Superstar Lenny Kravitz sorgt schon jetzt für Begeisterung bei seinen Fans in den sozialen Medien. Mehr als 60.000 Herzen verteilten sie für einen Beitrag mit der Ankündigung der Konzerttermine bei Instagram, Tausende drückten ihre Vorfreude in den Kommentaren aus.

Am Freitag hatte Kravitz die Termine für seine «Blue Electric Lights Tour 2025» bekanntgegeben. Auch in Deutschland wird er Konzerte spielen: in München, Berlin, Düsseldorf, Mannheim und Hannover.

Die fünf Termine werden Kravitz und seine Band allesamt im März spielen: Zum Auftakt geht es nach München in die Olympiahalle (7. März). Es folgen weitere Konzerte in der Berliner Uber-Arena (14. März), Düsseldorf (16. März, PSD Dome), Mannheim (17. März, SAP Arena) und Hannover (20. März, ZAG Arena).

Der allgemeine Vorverkauf beginnt nach Angaben des Ticketportals Eventim am Mittwochmorgen. Auf dem Ticketportal Reservix sind sie schon ab Dienstag ab 10.00 Uhr erhältlich.