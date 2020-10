Leitungswasser in Peine muss nicht mehr abgekocht werden

Leitungswasser läuft in ein Glas. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Peine (dpa/lni) – In Peine muss das Leitungswasser nicht mehr unbedingt abgekocht werden. «Mehrere Analysen in Folge sowohl in unserem Leitungsnetz wie auch im Stadtnetz zeigen keinerlei Befunde oder Auffälligkeiten mehr. Die strengen Vorgaben der Trinkwasserverordnung sind verlässlich eingehalten. Damit kann das vorsorgliche Abkochgebot aufgehoben werden», sagt Michael Wittemann, Technischer Leiter des Wasserverbands Peine, am Montag. Bei einer Routinekontrolle waren die Fäkalbakterien Enterokokken entdeckt worden und die Stadt hatte am 2. Oktober die Warnung ausgesprochen. Sie galt für die Kernstadt Peine und Telgte. Als wahrscheinlichste Ursache vermutet der Wasserverband eine Verunreinigung durch Insekten an einem Behälter.

