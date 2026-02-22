Leitung platzt – Mehrere Haushalte in Hamburg ohne Wasser

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Bezirk Altona ist eine Trinkwasserleitung geplatzt. 13 Haushalte seien von dem Ausfall der Wasserversorgung betroffen, teilte eine Sprecherin von Hamburg Wasser mit. Für die entsprechenden Haushalte im Stadtteil Iserbrook wurde ein Wasserwagen aufgestellt.

Der Rohrbruch wurde dem Unternehmen in der Nacht durch die Polizei gemeldet. Mitarbeiter des Wasserversorgers versuchen derzeit noch den genauen Ort des Lecks an dem Rohr ausfindig zu machen. Hierzu ist die anliegende Straße voll gesperrt worden. Es sei unklar, wie lange die Suche nach dem Rohrbruch und die anschließenden Reparaturen dauern werden, so die Unternehmenssprecherin.