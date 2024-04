Leitl zu Hannover-Aufstie «Fehlt Erfahrung und Überzeugung»

Braunschweig (dpa/lni) –

Trainer Stefan Leitl von Hannover 96 hat den Bundesliga-Aufstieg nach dem 0:0 im Niedersachsen-Derby bei Eintracht Braunschweig abgehakt. «Es fehlt einfach noch der letzte Tick an Erfahrung und Überzeugung, um tatsächlich in Richtung Platz drei angreifen zu können. Das ist für mich aber auch nicht schlimm. Weil es auch ein Teil unserer Entwicklung und unseres Prozesses ist», sagte der 46-Jährige.

Fünf Spieltage vor dem Saisonende in der 2. Fußball-Bundesliga liegen die 96er als Tabellenfünfter sieben Punkte hinter Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz. Bei Leitls Verpflichtung im Sommer 2022 hatten sich die Niedersachsen einen Dreijahresplan zur Rückkehr in die erste Liga gegeben. Aufgrund der Weiterentwicklung in dieser Saison sieht der Trainer sein Team im Soll.

«Wir sind schwer zu schlagen. Wir sind nach wie vor die einzige Mannschaft in der Liga, die in der Rückrunde nur einmal verloren hat. Das nehmen wir alles mit», sagte Leitl.