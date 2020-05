Leichtes Erdbeben unter Gasfeld im Kreis Rotenburg

Bothel (dpa/lni) – In einem Erdgasfeld im Kreis Rotenburg hat am Dienstagvormittag leicht die Erde gebebt. Die Erschütterung in der Gemeinde Bothel um 10.37 Uhr habe eine Stärke von 1,9 gehabt, sagte ein Sprecher des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover. Sehr wahrscheinlich hänge das Beben mit der Gasförderung zusammen. Von Schäden wurde nichts bekannt.

Der Samtgemeindebürgermeister von Bothel, Dirk Eberle (parteilos), sagte, an der Förderanlage sei das Beben als lauter Knall wahrgenommen worden. Ansonsten ist ein Beben der Magnitude 1,9 nach LBEG-Angaben nur als ganz leichtes Zittern im Boden zu spüren.

Die Gasförderung im Norden von Niedersachsen löst immer wieder leichte Beben aus. Deutlich zu spüren waren zwei Beben der Stärken 3,2 und 3,0 am 20. November 2019 in Kirchlinteln im Kreis Verden. Sie richteten auch leichte Schäden wie Risse in Wänden an. Im laufenden Jahr ist am 29. Januar ein Beben der Stärke 1,9 in Borstel im Kreis Diepholz registriert worden. Das LBEG bittet Bürger für solche Fälle, ihre Wahrnehmungen auf einem Online-Fragebogen zu melden.

