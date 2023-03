Leichter Schneefall in Niedersachsen und Bremen

Niedersachsen/Bremen (dpa/lni) –

In Niedersachsen und Bremen hat es gebietsweise leichten Schneefall gegeben. Im Verlauf des Donnerstags soll der Schneefall aber nachlassen oder in Regen übergehen, wie es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts heißt. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen drei und sechs Grad, im Oberharz um zwei Grad. Der Himmel ist bedeckt, zwischen Ostfriesland und Elbe soll er am Vormittag auflockern.

Auch für Freitag wird für die Nordhälfte der Region zeitweise Schneeregen oder Schnee erwartet. Die Temperaturhöchstwerte sollen um zwei Grad liegen, am wärmsten wird es in Göttingen.