Leichter Schneefall in Hamburg – Winterdienst im Großeinsatz

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen des erwarteten Schneefalls ist der Winterdienst in Hamburg erneut mit einem Großaufgebot im Einsatz. Seit 3.00 Uhr seien 728 Einsatzkräfte mit mehr als 360 Fahrzeugen unterwegs, teilte die Stadtreinigung Hamburg mit. Dabei sollen unter anderem wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, ein ausgewähltes Radwegenetz und Bushaltestellen gestreut und perspektivisch geräumt werden.

Wird das Streusalz knapp?

In diesem Winter ist die Stadtreinigung bereits mehr als ein Dutzend Mal und damit ungewöhnlich oft im Volleinsatz gewesen. Eine Wetterlage habe es so seit etwa 15 Jahren nicht mehr gegeben, sagte ein Sprecher der Stadtreinigung am Morgen. Trotz der zahlreichen Einsätze seien die Streumittelvorräte gut. Man habe in der Hochphase im Januar genügend Streumittel nachgeordert.