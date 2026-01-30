Leichter Schnee in Hamburg – Stadtreinigung im Einsatz

Schnee in Hamburg. In der Nacht ist noch einmal neuer Schnee dazu gekommen. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg hat es in der Nacht mal wieder leicht geschneit. Deshalb sind seit 3.00 Uhr die Teams der Stadtreinigung unterwegs, um wichtige Hauptverkehrsstraßen, Bushaltestellen sowie Geh- und Radwege von Schnee zu befreien. 728 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien dafür in 360 Fahrzeugen unterwegs, hieß es.

Viel mehr Schnee wird es am Freitag nicht geben, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Das Schneegebiet ziehe langsam nordwärts. «Da sind nun die letzten Nachwehen unterwegs. Aber der Streifen zieht Richtung Nordosten ab.» Ab dem Nachmittag könne es an der Ostseeküste allerdings noch einmal ein bisschen länger schneien.

Ansonsten gibt es im Norden eher trübes Wetter mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Deutlich frostiger soll es von Sonntag an werden.