Leichter Frost, Nebel und Sonne am Wochenende im Norden

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Zum Wochenende hin wird es im Norden freundlich mit leichtem Frost und teilweise Nebel in den Nachtstunden.

Am Donnerstag scheint in allen Regionen die Sonne und es bleibt trocken. Im Tagesverlauf können von Norden her jedoch Wolken aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zwischen zehn Grad auf Helgoland und bis zu 17 Grad im Binnenland.

In der Nacht zum Freitag muss mit starker Bewölkung und etwas Regen gerechnet werden. Später wird es außerdem neblig-trüb. Die Tiefstwerte liegen bei vier Grad auf den Inseln und bei bis zu minus einem Grad im Binnenland.

Auch am Freitag bleibt es zunächst noch neblig und teils bewölkt, im Verlauf des Tages wird es freundlicher. Die Maximalwerte liegen zwischen sieben und 13 Grad. In der Nacht zum Samstag kann gebietsweise Nebel oder Hochnebel aufziehen. Es wird leichter Frost bei Temperaturen bis zu minus einem Grad erwartet. In Mecklenburg-Vorpommern sinken die Temperaturen auf bis zu minus drei Grad. Ähnlich wie am Freitag zeigt sich auch der Samstag zunächst neblig-trüb, bevor es aufklart und freundlich wird.