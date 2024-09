Leichter Anstieg der Wirtschaftsleistung im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Die Wirtschaftsleistung in Schleswig-Holstein ist im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum real leicht gestiegen. Unter Berücksichtigung der Preisveränderungen erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den ersten sechs Monaten des Jahres um 1,1 Prozent, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Das Ergebnis von Schleswig-Holstein liegt damit über der Entwicklung auf Bundesebene. In Deutschland insgesamt sank das BIP real um 0,2 Prozent.

Während nach Angaben der Statistiker in Deutschland die Wirtschaftsleistung des Verarbeitenden Gewerbes real insgesamt zurückging, ist in Schleswig-Holstein in der Branche eine Stagnation zu ver­zeichnen. Das Baugewerbe musste hingegen auch im Norden einen realen Rückgang hinnehmen.

Positive Wachstumsimpulse gingen vom Dienstleistungsbereich aus, der sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Deutschland insgesamt einen preisbereinigten Anstieg zeigte.