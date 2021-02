Leichenfund: Urteil im Mordprozess gegen junges Paar

Eine Frau betritt das Landgericht Hannover. Foto: picture alliance / Holger Hollemann/dpa

Hannover (dpa) – Weil sie einen 28-Jährigen aus Bielefeld mit mehr als 100 Messerstichen getötet haben sollen, stehen eine 26 Jahre alte Frau und ihr 24 Jahre alter Freund in Hannover vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Paar heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor, die Leiche sollen sie auf einem Friedhof abgelegt und verscharrt haben. Am heutigen Nachmittag (15.00 Uhr) wird am Landgericht Hannover das Urteil verkündet (Az.: 96 KLs 18/20).

Der Anklage zufolge lernte die Frau das Opfer im Internet kennen. Anfang 2019 trafen sie sich das erste Mal. Nachdem der 28-Jährige die Beziehung nach kurzer Zeit beendete, zeigte die Frau ihn wegen Vergewaltigung an. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld stellte das Verfahren allerdings ein. Im April 2020 soll sie dann zusammen mit ihrem neuen Freund, dem zweiten Angeklagten, das Opfer nach Hannover gelockt haben. In der Wohnung ihres Freundes sollen die beiden ihn erst mit Pfefferspray überwältigt und anschließend mit mehr als 100 Messerstichen getötet haben.

Das Opfer starb am Blutverlust nach Verletzungen an Herz und Milz. Friedhofsgärtner fanden die verscharrte Leiche auf einem Friedhof in der Nähe des Tatortes.

