Leichenfund in Aurich – Polizei ermittelt Identität

Bei der in Aurich tot aufgefundenen Frau handelt es sich um eine 41-Jährige ohne festen Wohnsitz. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Aurich (dpa/lni) –

Nach dem Fund einer Leiche auf einer Baustelle im ostfriesischen Aurich hat die Polizei die Identität der Frau ermittelt. Bei ihr handele es sich um eine 41-Jährige ohne festen Wohnsitz, teilte die Polizei mit. Unklar ist weiterhin, wie und warum die Frau starb.

Der Leichnam war am Dienstag bei Baggerarbeiten an einem Graben im Stadtgebiet gefunden worden. Die Ermittlungen zur Todesursache dauerten an, teilte die Polizei mit. Es lägen weiterhin keine konkreten Hinweise auf Fremdeinwirkungen vor.