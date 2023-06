Leichenfund im April: Polizei verhaftet drei Tatverdächtige

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem Fund eines Toten in einer Wohnung in Hamburg-Steilshoop im April hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Ein 25-Jähriger, ein 40 Jahre alter und ein 38 Jahre alter Mann wurden in ihren Wohnungen verhaftet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie sollen mit dem 39 Jahre alten Opfer zusammen Alkohol und Drogen konsumiert haben. Dabei sollen sie dem Mann weitere Drogen ins Getränk gemischt haben, an denen der 39-Jährige später starb. Anschließend entwendeten die drei Männer Wertgegenstände aus dessen Wohnung und nutzten seine Accounts für Warenbestellungen.

Die Leiche des 39-Jährigen war am 15. April nach einem anonymen Hinweis entdeckt worden. Zunächst war der Tod des Mannes nicht als Tötungsdelikt erkannt worden. Erst eine Obduktion ergab, dass er offenbar vorsätzlich getötet wurde. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.