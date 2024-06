Leichenfund bei Niebüll

Flensburg (dpa) –

In einem Wald bei Niebüll im Nordwesten Schleswig-Holsteins ist eine weibliche Leiche gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher in Flensburg am Sonntag auf Anfrage sagte, war die Tote in der Nacht von Freitag zu Samstag entdeckt worden.

Weitere Angaben machte er unter Hinweis auf ermittlungstaktische Erwägungen nicht. Das lässt darauf schließen, dass die Polizei von einem Tötungsverbrechen ausgeht und die Suche nach dem Täter aufgenommen hat. Für Montag stellte der Polizeisprecher eine Mitteilung mit näheren Angaben zu dem Fall in Aussicht.

Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor über den Leichenfund berichtet. Demnach hatte eine Passantin, die spät in der Nacht ihren Hund ausführte, den leblosen Körper neben einem Trampelpfad entdeckt und die Polizei alarmiert.