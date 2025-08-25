Leiche vom Silbersee identifiziert

Langenhagen (dpa/lni) –

Ermittler haben die am Silbersee in Langenhagen bei Hannover gefundene Leiche identifiziert. Bei dem Opfer handle es sich um einen 67-Jährigen aus Langenhagen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann Opfer eines Verbrechens wurde. Er starb nach ersten Erkenntnissen an Stichverletzungen, die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

Ein Spaziergänger hatte die Leiche am frühen Sonntagmorgen an einem Feldweg in der Nähe des Sees gefunden und den Notruf gewählt. Einsatz- und Rettungskräfte eilten zum Fundort, ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Seine Leiche wird nun obduziert.

Die Hintergründe des Falles sind weiter unklar. Einsatzkräfte untersuchten am Wochenende stundenlang das unwegsame Gelände, auch ein Spürhund war im Einsatz. In der Nähe des Tatorts wurde ein Fahrrad gefunden, das dem Opfer gehörte.