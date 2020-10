Ein Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Nahe dem Este-Sperrwerk in Hamburg-Neuenfelde hat die Feuerwehr am Donnerstag einen Toten geborgen. Die Leiche habe schon längere Zeit im Wasser gelegen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Vermutlich handele es sich bei dem Toten in blauer Jacke und Hose um einen Mann. Die Leiche sei von einem Schleusenwärter entdeckt worden. Taucher holten den Toten aus dem Wasser. Die Leiche soll nun im Institut für Rechtsmedizin obduziert werden. Zuerst hatte «mopo.de» darüber berichtet.