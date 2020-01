Leiche nach Häuserbrand in Geestland gefunden

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Geestland (dpa/lni) – Bei einem Brand zweier Häuser in der Silvesternacht in Geestland (Landkreis Cuxhaven) hat die Feuerwehr eine Leiche gefunden. Während sich die meisten Bewohner mit Hilfe von Nachbarn retten konnten, blieb ein Mann vermisst – vermutlich handelte es sich bei der Leiche um den Vermissten, wie die Polizei an Neujahr mitteilte. Der Brand war gegen 3 Uhr in einem Einfamilienhaus ausgebrochen und hatte sich auf das zweite Haus ausgeweitet. Am Vormittag dauerten die Löscharbeiten noch an. Zur Brandursache konnten die Einsatzkräfte daher noch keine Angaben machen.