Einsatzkräfte sind zur Fundstelle einer Leiche in der Hamburger Innenstadt gerufen worden. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In der Hamburger Innenstadt ist eine Leiche gefunden worden. Bei dem Toten handele es sich möglicherweise um einen Obdachlosen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Passant habe den Leichnam in der Nähe der Adolphsbrücke an der Karl-Lagerfeld-Promenade gefunden.

Zur Feststellung der Todesursache wurde der Tote ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Todesermittler der Polizei seien vor Ort gewesen, hieß es.