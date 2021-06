Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Leiche eines Mann ist am Dienstagabend in einem Kanal in Hamburg-Wilhelmsburg entdeckt worden. Die Todesursache müsse nun die Rechtsmedizin klären, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch zu entsprechenden Medienberichten. Es gebe aber keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Wer der Tote sei, sei noch unklar. Das Alter wird auf etwa 75 Jahre geschätzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Leiche erst seit Dienstag im Wasser lag.

