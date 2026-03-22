Leiche in Firmengebäude gefunden – war es ein Verbrechen?

Nordenham (dpa/lni) –

Nach dem Fund einer Leiche in einem Firmengebäude in Nordenham im Landkreis Wesermarsch gehen die Ermittler von einem gewaltsamen Tod des Mannes aus. Der Tote sei am Samstag gefunden worden – und die Umstände des Fundes «bieten Grund zu der Annahme, dass der Mann Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte», teilten die Staatsanwaltschaft Oldenburg und die Polizei Delmenhorst mit. Angaben zu diesen Umständen wurden nicht gemacht, auch nicht zur Identität des Opfers.

Noch in der Nacht wurden den Angaben zufolge umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Dazu gehörten neben der Spurensicherung auch erste forensische Untersuchungen. Die Hintergründe des Falles waren zunächst völlig unklar. Ermittelt wird laut Polizei in alle Richtungen.