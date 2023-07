Leiche des vermissten 16-Jährigen in der Elbe gefunden

Hamburg (dpa) –

In der Elbe in Hamburg ist die Leiche eines tagelang vermissten 16-Jährigen gefunden worden. Passagiere eines Bootes sahen am Donnerstagabend den leblosen Körper bei Hamburg-Rissen im Wasser treiben und alarmierten Rettungskräfte, wie ein Sprecher der Polizei Hamburg am Freitag sagte. Die Leiche wurde demnach von der Feuerwehr am Anleger Wittenbergen geborgen und anschließend vom Landeskriminalamt identifiziert. Der Jugendliche war am vergangenen Sonntag in der Nähe des Falkensteiner Ufers in der Elbe schwimmen gegangen und nicht wieder aufgetaucht.