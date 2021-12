Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Melle (dpa/lni) – In einem brennenden Auto in Melle im Landkreis Osnabrück ist ein toter Mensch gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher berichtete, war das Auto im Ortsteil Küingdorf am frühen Sonntagmorgen über den Notruf gemeldet worden. Nach ersten Erkenntnissen war es zuvor gegen einen Baum geprallt. Angaben zur Identität der Person konnte der Sprecher zunächst nicht machen. Sie war demnach bereits tot, als die Einsatzkräfte eintrafen.

