Leiche in Bachlauf bei Hammoor entdeckt

Hammoor (dpa/lno) –

Taucher haben in einem Bachlauf bei Hammoor eine Leiche gefunden. Noch sei unklar, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Leichnam sei noch nicht geborgen. In der Nähe der Leiche wurde den Angaben zufolge ein toter Hund entdeckt. Zuvor hatte das «Stormarner Tageblatt» online über den Einsatz berichtet.

Seit Mittwochnachmittag werde in der Region eine Frau vermisst, die mit zwei Hunden unterwegs war, sagte die Polizeisprecherin. Es liege die Vermutung nahe, dass es sich um ein und denselben Sachverhalt handele. Einer der beiden Hunde sei in der Nähe gesehen worden. Daraufhin seien Taucher der Lübecker Feuerwehr alarmiert worden.