Leiche im Regenrückhaltebecken: Kein Fremdverschulden

Helmstedt (dpa/lni) –

Nach dem Leichenfund in einem Regenrückhaltebecken in Helmstedt wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Das ist das Ergebnis der Obduktion in der Medizinischen Hochschule in Hannover, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Spaziergänger hatte am Sonntag den leblosen Mann im Ortsteil Emmerstedt entdeckt.

Die Leiche habe längere Zeit im Wasser gelegen, teilte die Polizei weiter mit. Dadurch gebe es auch weiterhin keine eindeutigen Ergebnisse zur Identität des Verstorbenen. Diese soll ein DNA-Abgleich ergeben.