Seesen (dpa/lni) –

Eine Leiche ist von Spaziergängern im Harz gefunden worden. Die Todesursache und die Identität der Person waren zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.

Sie wurde den Angaben nach am Montag in einem Waldstück in Seesen, östlich einer Klinik entdeckt. Die Polizei ermittele zu den Umständen, hieß es. Zuvor berichtete der «Harz-Kurier».