Leiche gefunden – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach dem Fund einer Leiche stellt sich ein 62-Jähriger den Ermittlern, er wird festgenommen. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Nordenham (dpa/lni) –

Nach dem Fund der Leiche eines 34-Jährigen in einer Firma in Nordenham im Landkreis Wesermarsch hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der per Haftbefehl gesuchte 62-Jährige habe sich der Polizei freiwillig gestellt, teilten die Staatsanwaltschaft Oldenburg und die Polizei Delmenhorst mit. Noch am Dienstag sollte er einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Mann ist nach Angaben der Polizei dringend tatverdächtig, seit dem Wochenende wurde er gesucht. Der tote 34-Jährige aus Oldenburg war am Samstag in dem Firmengebäude gefunden worden, die Ermittler gehen von vorsätzlicher Tötung aus.

Am Montag wurde eine Mordkommission eingerichtet, diese übernahm die umfangreichen Ermittlungen – und intensivierte sie den Angaben zufolge weiter. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an, zum möglichen Motiv des Verdächtigen konnte eine Polizeisprecherin zunächst nichts sagen. Unklar blieb bisher auch, wie der 34-Jährige starb.