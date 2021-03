Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg ist am Mittwoch bei der Rathausschleuse die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Um die Todesursache festzustellen, sei der Unbekannte in die Rechtsmedizin gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe Hinweise, dass der Mann schon länger tot sei. Die Ermittlungen dauerten an.

