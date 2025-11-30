Leiche eines älteren Mannes gefunden – vermutlich gestürzt

Hamburg (dpa/lno) –

Am Rande des Niendorfer Geheges in Hamburg-Eidelstedt ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Der Tote habe abseits einer kleinen Straße gelegen, sagte ein Polizeisprecher. Die Todesermittler gingen derzeit davon aus, dass der ältere Mann durch einen Sturz ums Leben kam. Er habe eine Platzwunde am Kopf erlitten. Es gebe keine Anzeichen für ein Fremdverschulden, hieß es weiter. Der Leichnam wurde zur genauen Ermittlung der Todesursache ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Zunächst hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.