Hamburg (dpa/lno) –

In der Nähe von Entenwerder ist heute Morgen eine Leiche in der Elbe entdeckt worden. Taucher der Feuerwehr bargen den leblosen Körper aus dem Wasser, wie die Feuerwehr mitteilte. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, konnte der Sprecher nicht sagen. Der Leichnam soll nun zur weiteren Untersuchung in das Institut für Rechtsmedizin gebracht werden. Wie die Polizei später berichtete, handelt es sich um einen Suizid.