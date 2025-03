Braunlage (dpa/lni) –

Eine Leiche ist bei einem Brand in Braunlage entdeckt worden. Feuerwehrleute entdeckte die leblose Person am Mittwoch in der brennenden Wohnung im Harz, wie die Polizei mitteilte. Die Identität der toten Person war zunächst unklar.

Das Feuer brach aus bisher ungeklärter Ursache in der Wohnung eines Mehrparteienhauses im Süden von Braunlage. Die Polizei beschlagnahmte die Wohnung und leitete Ermittlungen ein.