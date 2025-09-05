Leiche aus Kanal in Ostfriesland geborgen

Wiesmoor (dpa/lni) –

Rettungskräfte haben eine Leiche aus einem Kanal im ostfriesischen Wiesmoor (Landkreis Aurich) geborgen. Es sei ein Ermittlungsverfahren zur Todesursache eingeleitet worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Es werde nicht von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Einzelheiten etwa zur Identität der Person nannte die Polizei nicht. Voraussichtlich Anfang der kommenden Woche solle es weitere Informationen geben, hieß es. Zuerst hatte die «Ostfriesen-Zeitung» berichtet.

Den Angaben zufolge wurde der Leichnam aus dem Nordgeorgsfehnkanal geborgen. Der Fund war der Polizei am Morgen gemeldet worden.