Leiche aus Elbe am Fischmarkt geborgen

Hamburg (dpa/lno) –

Polizei, Feuerwehr und Mitarbeiter der DLRG haben am Samstagmorgen eine Leiche aus der Elbe in Hamburg geborgen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 46-Jährigen, seine Todesursache soll nun mit einer Obduktion festgestellt werden. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass der Mann ohne Fremdeinwirkung starb. Die Einsatzkräfte waren gegen 10.05 Uhr alarmiert worden, nachdem Passanten eine leblose Person in der Elbe treibend gesehen hatten. Wie ein Sprecher des Lagedienstes mitteilte, wurde der Mann dann in der Nähe des Altonaer Fischmarktes geborgen, für ihn kam aber jede Hilfe zu spät.