Der Einsatz ereignete sich am Morgen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Am Rissener Ufer im Hamburger Westen ist eine Leiche aus dem Wasser geborgen worden. Der Einsatz an der Elbe ereignete sich am Morgen, wie das Polizeilagezentrum auf Anfrage mitteilte. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar, wie auch das Geschlecht und Alter des Toten. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» darüber berichtet.