Leiche auf Grundschulgelände gefunden

Salzgitter (dpa/lni) –

Eine Leiche ist auf dem Gelände einer Grundschule in Salzgitter gefunden worden. Wie und warum der Mann starb und um wen es sich handelt, ist noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Auch wer den Mann am Morgen gefunden hat, sowie die weiteren Ermittlungsschritte waren zunächst offen.

Nach Angaben der Polizei wurden Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen betreut. Am Mittag hatten demnach so gut wie alle Schüler die Einrichtung verlassen. Die betroffene Grundschule liegt in einer kleineren Ortschaft, mittig in Salzgitter.